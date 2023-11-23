В Балтийске из-за обрыва кабеля нарушено электроснабжение

Жителей Балтийска предупреждают о нарушении электроснабжения. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале муниципалитета.

В четверг, 23 ноября, около 10:00 произошёл прорыв кабеля на электросети. Аварийная бригада устраняет причину происшествия, по Балтийску возможны отключения электроэнергии, предупреждают власти.

Напомним, накануне региональное управление МЧС предупредило, что в четверг ожидается ветер до 27 метров в секунду. По этому поводу в школах и детсадах Калининграда не стали отменять занятия, однако родителям позволили оставить детей дома — в образовательных учреждениях ввели режим свободного посещения.

