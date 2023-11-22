В школах и детсадах Калининграда из-за шторма вводится свободное посещение

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В четверг, 23 ноября, в школах и детсадах Калининграда занятия из-за шторма отменять не станут, они будут работать в обычном режиме. При этом, если родители опасаются за безопасность ребенка, он может остаться дома: в образовательных учреждениях в этот день вводится режим свободного посещения. Такие данные корреспонденту «Нового Калининграда» предоставила руководитель комитета по связям с общественностью и СМИ горадминистрации Инна Вербицкая.

По ее словам, в случае, если ребенок останется дома, родители должны в обязательном порядке связаться с преподавателем или воспитателем и предупредить. «Это не будет считаться прогулом. Обязательное условие: ребенок должен освоить учебную программу этого дня дома», — сообщила Инна Вербицкая.

Отметим, в Пионерском в четверг занятия в образовательных организациях решено проводить в дистанционном формате. Об этом местная администрация сообщает в соцсетях.

Региональное управление МЧС объявило в ночь на четверг штормовое предупреждение. Ожидается ветер до 27 метров в секунду.

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