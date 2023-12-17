600 квадратных метров огня: в Черняховске горели автомастерские и магазины (фото)

600 квадратных метров огня: в Черняховске горели автомастерские и магазины (фото)
Фото: пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В Черняховске на Гусевском шоссе в ночь с субботы на воскресенье произошел пожар в автомастерских площадью 600 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, горели автомагазины сложной планировки и кровля кирпичного ангара.

«По указанному адресу оперативно прибыли бойцы МЧС России, выяснилось, что пламенем охвачен центр здания-мастерская по ремонту автомобилей, — уточняет пресс-служба ведомства. — Пожарные прямо из огня эвакуировали 3 автомобиля и 8 газовых баллонов, 2 из которых разгерметизировались во время тушения».

Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня соседние магазины и мастерские. Всего в ликвидации возгорания было задействовано 42 человека личного состава и 7 единиц техники. Никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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