Медаль и подзорная труба: гражданин России пытался вывезти в Литву культурные ценности (фото)


У россиянина, пытавшегося пересечь государственную границу с Литвой в Советске, были обнаружены незадекларированные культурные ценности. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В личных вещах пешехода нашли английскую подзорную трубу 1918 года и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Во время таможенного досмотра выяснилось, что перемещение этих предметов через госграницу не было соответствующим образом документально оформлено.

Как показала экспертиза, найденные у россиянина предметы можно считать культурными ценностями, так как медаль была выпущена более 50 лет назад, а подзорная труба — более ста лет. Согласно действующему законодательству, такие предметы можно перемещать через границу только с письменного разрешения Министерства культуры.

В отношении гражданина, пытавшегося вывезти культурные ценности, составлены протоколы о двух административных правонарушениях: по ч.1 ст.16.2 («Недекларирование») и ст.16.3 («Несоблюдение

установленных запретов и ограничений»).

Фото: пресс-служба областной таможни

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