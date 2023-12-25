Синоптики опять предупреждают об усилении ветра в регионе

Поздним вечером понедельника и ночью вторника в регионе ожидают усиление ветра. Об этом сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».



Скорость ветра будет достигать 22 м/c. К утру вторника, 26 декабря, сила ветра ослабнет, но потом опять возрастет во второй половине дня.

Эксперты сообщают, что полное ослабление ветра ожидается вечером в среду, 27 декабря.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. Региональное управление МЧС сообщало, что в понедельник, 25 декабря, порывы ветра могли достигать 28 м/с. Из-за шторма часть Пионерского на несколько часов осталась без электроэнергии. Из-за непогоды в понедельник в регионе ввели свободное посещение детских садов и школ.