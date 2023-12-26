Из-за сильного ветра на ул. Свободной на машину упало дерево

В Калининграде из-за сильных порывов ветра повалено 9 деревьев, частично сорвано два рекламных баннера, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе городской администрации.



На ул. Свободной, 20, дерево упало на автомобиль и пешеходную зону. На ул. Докука, Мишина, Озерной, Свердлова, Челнокова, Портовой и Дзержинского деревья упали на проезжие части дорог, на ул. Летней — на пешеходную зону.

Также ветром частично сорваны два рекламных баннера — на Липовой аллее рядом с остановкой общественного транспорта и на Московском проспекте, 250.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. Региональное управление МЧС сообщало, что в понедельник, 25 декабря, порывы ветра могли достигать 28 м/с. Из-за шторма часть Пионерского на несколько часов осталась без электроэнергии. Из-за непогоды в понедельник в регионе ввели свободное посещение детских садов и школ.

Эксперты сообщают, что полное ослабление ветра ожидается вечером в среду, 27 декабря.