МЧС: при обстреле Белгорода 10 человек погибли, 45 пострадали

В результате обстрела Белгорода погибли 10 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МЧС России. По данным ведомства, еще 45 человек пострадали, среди них — четыре ребенка.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что при обстреле центра Белгорода, по предварительной информации, погибли двое детей. Он отметил, что «есть попадание в жилой сектор». В городе была запущена сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия.

В пятницу, 29 декабря, над Белгородской областью ближе к ночи были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня. Вячеслав Гладков тогда сообщал, что один человек погиб, четверо пострадали, повреждена система водообеспечения в Белгороде.

Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на субботу, 30 декабря, средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 32 беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Накануне ведомство сообщило о 50 групповых и одном массированном ударе по военным объектам на Украине с 23 по 29 декабря.