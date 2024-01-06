Власти обещают «детально обследовать» сорванный льдом понтонный мост в Матросовку

Власти обещают «детально обследовать» сорванный льдом понтонный мост в Матросовку
Фото пресс-службы регионального управления МЧС
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Понтонный мост, соединяющий поселки Матросово и Малая Матросовка с «большой землей», должны «детально обследовать». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 6 января, сообщил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«В настоящее время налажена переправа и первый автобус должен будет проследовать сегодня. В дальнейшем будет проведено еще одно детальное обследование пострадавшей конструкции с целью выявления необходимости дополнительных ремонтных работ. Спасибо коллегам из МЧС за оперативную реакцию на данный инцидент», — сказал Лысков.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в настоящее время оборванный трос понтонного моста через Немонин восстановлен, но сведение моста невозможно из-за ледостава.

Для жителей поселков налажена временная переправа с помощью катера на воздушной подушке, на месте дежурит объединенная группировка представителей экстренных служб.

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