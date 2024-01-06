За посленовогоднюю неделю шестеро детей получили травмы в ДТП (фото)

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С начала 2024 года в авариях на трассах региона пострадали шестеро детей. Все они были пассажирами автомобилей, попавших в ДТП. Согласно сообщениям региональной Госавтоинспекции, минимум в одном случае ребенка везли с нарушениями правил безопасности.

1 января около трех часов дня на трассе между Гвардейском и Полесском водитель «Рено» не справился с управлением на прямой дороге, машина вылетела в кювет. Пострадал 4-летний мальчик, которого везли на руках на заднем сидении авто без автокресла. Примерно через час на черняховской трассе в отбойник врезалась «Шкода», травмы получил мальчик возраста 1 год 10 месяцев. Он также находился на заднем сидении машины, но уже в автокресле.

4 января на трассе Калининград-Правдинск 44-летняя женщина не справилась с управлением и ее «Киа» вылетела в кювет. Пострадала 4-летняя девочка. В этот же день на Приморском кольце в аварию попал «Фольксваген», травмы получила 17-летняя пассажирка авто.

Еще одна авария с пострадавшими детьми случилась в пятницу, 5 января, на балтийской трассе. 41-летняя женщина не справилась с управлением на закруглении дороги и ее «Ниссан» столкнулся со встречным «Фольксвагеном». Травмы получили оба водителя, а также 8-летний и 15-летний пассажиры «Ниссана».

Фото ГИБДД

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