Власти: в понедельник из Малой Матросовки продолжили эвакуировать туристов

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В Полесском округе продолжается эвакуация людей из отрезанных водой поселков Матросово и Малая Матросовка. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в местной администрации в понедельник, 8 января.

Катер на воздушной подушке, с помощью которого осуществляется переправа, возобновил движение утром в понедельник. По данным местных властей, с его помощью было вывезено 25 человек, отдыхавших в одном из гостевых домов в поселке Малая Матросовка. Сейчас катер делает 4 рейса в день, однако по просьбам местных жителей могут быть организованы дополнительные, отметили в администрации Полесского округа. 

Накануне переправа приостановилась из-за проблем, возникших с катером, в отрезанных поселках дежурили представители МЧС, МВД и медики.

Сообщение с поселками Матросово и Малая Матросовка в Полесском округе было прервано из-за того, что ледоход снес понтонный мост через реку Немонин. Это случилось в первые дни января. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщала, что этот мост был единственным способом добраться до поселков, в которых проживает 159 человек.

Фото: администрация Полесского округа

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