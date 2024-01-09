На месте аварии на понтонной переправе в Полесском районе собираются построить разводной мост

На месте аварии на понтонной переправе в Полесском районе собираются построить разводной мост
Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области
Продолжение: Власти: переправу в Матросово пришлось останавливать из-за льда, сковавшего катер (дополнено)
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В районе поселка Головкино Полесского района власти решили построить разводной мост. Об этом во вторник, 9 января, сообщила пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

«Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, закончить которую планируется до сентября текущего года, — сообщили в пресс-службе. — Понтонный мост является собственностью рыболовецкого колхоза. Пока идет проектирование разводного моста, понтонный планируется поставить на место, когда сойдет лёд на реке».

Отметим, что поиск подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции автомобильной дороги «Полесск — Головкино — Матросово» с устройством разводного моста через реку Немонин начался еще в апреле прошлого года. Победителем конкурса стало ООО «Балтдорпроект», снизившее первоначальную цену до 18 млн рублей.

5 января в связи с погодными условиями на реке Немонин оторвало понтонный мост, который не выдержал ледохода. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщала, что мост был единственным способом добраться до поселков, в которых проживает 159 человек. Из-за становления льда вести восстановительные работы было невозможно, поэтому в поселках организовали круглосуточные дежурства пожарных расчетов.

Вместе с жителями поселков Матросово и Малая Матросовка из-за обрыва тросов понтонного моста отрезанным от большой земли оказался председатель общественного совета Калининграда Альвидас Мулиуолис с семьей, который обратился за помощью к спасателям и губернатору.

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