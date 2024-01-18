Суд приговорил сбежавшего с места ДТП водителя «Ленд Крузера» к семи годам колонии-поселения

Гусевский суд вынес приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло 5 ноября 2022 года на федеральной трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров-Госграница» в Гусевском районе. Как сообщается в телеграм-канале областного суда, обвиняемый приговорен к семи годам колонии-поселения, с него взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей в пользу жены погибшего, также он лишен водительских прав на два года.



В заседании суда было установлено, что автомобиль «Тойота Ленд Крузер» двигался по трассе со скоростью 160 км/ч и, нарушив правила дорожного движения, при выполнении обгона столкнулся с попутным автомобилем «Фольксваген Поло». После этого водитель внедорожника скрылся с места ДТП. В результате аварии водитель «Фольксвагена» скончался в больнице, а пассажир автомобиля «Тойота Ленд Крузер» получил тяжкие травмы.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение причиненного вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, как сообщала ранее пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария произошла 5 ноября в 23:30 на 111-м километре федеральной трассы. «Водитель при совершении обгона впереди идущей машины выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и при уходе от лобового столкновения допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем марки „Фольксваген“ под управлением 26-летнего водителя. После чего автомобиль „Тойота“ отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем марки „Шкода“ и автомобилем марки „Мерседес“», — сообщала пресс-служба ведомства.

Всего в ДТП пострадали два человека: водитель автомобиля марки «Фольксваген» и 24-летний пассажир автомобиля марки «Тойота». Сбежавшего водителя нашли на следующий день.