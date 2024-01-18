В третий раз за неделю: в гимназии № 40 опять эвакуировали учеников и сотрудников

В третий раз за неделю: в гимназии № 40 опять эвакуировали учеников и сотрудников
Фото очевидца
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Из гимназии № 40 эвакуировали учащихся и сотрудников. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Никого пожара, никакого задымления, ничего нет. Просто сработала сигнализация. Никаких сил и средств от МЧС не понадобилось. Провели самостоятельную эвакуацию», — объяснил сотрудник пресс-службы.

Напомним, на этой неделе учащихся и учителей гимназии эвакуировали уже дважды. В первый раз в понедельник, 15 января, произошло возгорание с задымлением. Тогда загорелась мусорная корзина в туалете. Вторая эвакуация произошла в среду, 17 января, ее причиной был скачок напряжения, из-за которого ложно сработала пожарная сигнализация.

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