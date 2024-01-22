Алиханов объяснил, когда заработает переправа в Головкино

Экстренные службы пока не могут наладить работу переправы через реку Немонин при помощи подрыва льда. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Отвечая на вопрос посетителя своего аккаунта о том, когда получится наладить переправу в районе поселка Головкино, глава региона написал: «Говорил сегодня с руководством МЧС, они будут ежедневно контролировать состояние льда, подрыв возможен, если будет вскрыт лёд на заливе, чтобы было куда уходить льду с реки», — ответил губернатор.

Напомним, во время холодов, выпавших на новогодние праздники, в Полесском округе из-за обрыва тросов понтонного моста от остальной территории региона оказались отрезаны поселки Матросово и Малая Матросовка. Понтонный мост через Немонин был единственным способом добраться до поселков, в которых проживает 159 человек.

Вместе с жителями поселков из-за обрыва тросов понтонного моста отрезанным от большой земли оказался председатель общественного совета Калининграда Альвидас Мулиуолис с семьей, который обратился за помощью к спасателям и губернатору.