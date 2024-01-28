На реке Немонин восстановили понтонный мост, разрушенный в новогодние праздники (фото)

С поселками Матросово и Малая Матросовка Полесского района возобновлено автомобильное движение, остановленное из-за разрушения понтонного моста в новогодние праздники. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Калининградской области.



«Сегодня понтонный мост на реке Немонин зафиксирован, автомобильное сообщения между посёлками Матросово и Малая Матросовка с „большой землей“ восстановлено», — написала пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Понтонный мост через Немонин был единственным способом добраться до поселков, в которых проживает 159 человек.

Вместе с жителями поселков из-за обрыва тросов понтонного моста отрезанным от большой земли оказался председатель общественного совета Калининграда Альвидас Мулиуолис с семьей, который обратился за помощью к спасателям и губернатору. До восстановления моста отдыхающие также не могли забрать свои автомобили.

9 января пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры сообщила, что в районе поселка Головкино Полесского района власти решили построить разводной мост.