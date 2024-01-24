Погранслужба Литвы проверила мост Королевы Луизы после сообщения о минировании

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Литовские пограничники осмотрели мост Королевы Луизы, связывающий республику с Калининградской областью в Советске, после сообщения о минировании. Уведомление об анонимном звонке поступило от российской стороны. По результатам проверки подозрительные предметы обнаружены не были, пишет ТАСС со ссылкой на Службу охраны госграницы при МВД Литвы.

«Около полуночи российские пограничники уведомили литовских коллег о том, что поступил анонимный звонок о минировании пограничного моста Королевы Луизы. На литовской стороне были приняты срочные меры, предусмотренные процедурой при таких инцидентах», — сообщил представитель литовского погранведомства Гедрюс Мишутис.

Был введён план антитеррористических мероприятий «Арас» с экстренным прибытием на место происшествия сапёров, полиции и аварийно-спасательных служб. «После тщательного осмотра периметра ничего подозрительного обнаружено не было», — сказал Мишутис.

Ежедневно мостом пользуются до 150 человек. Сейчас по нему разрешено только пешеходное движение. В 2020 году по мосту ограничили движение грузового транспорта в связи с его техническим состоянием. Весной 2022 года его полностью закрыли для автомобилей из-за угрозы обрушения свода арки. В конце ноября 2023 года проектная документация реставрации объекта прошла историко-культурную экспертизу.

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