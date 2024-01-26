Следователи выясняют причины отключения светофора на переходе, где сбили двух школьниц

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Следователи усмотрели признаки халатности в том, что на пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Калининграде, где сбили двух школьниц, не работал светофор. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своем телеграм-канале в пятницу.

«Организована и проводится процессуальная проверка по факту халатности, поскольку, по имеющимся сведениям, на пути следования автомобиля был отключен светофор», — говорится в сообщении. В СК также сообщили, что 53-летний водитель «Ауди», сбивший двух девушек на пешеходном переходе, занимается частным извозом.

Как отмечается в сообщении, по указанию главы регионального управления Дмитрия Бочарова перед прокурором инициирован вопрос о передаче из полиции в Следственный комитет уголовного дела для дальнейшего расследования «в связи необходимостью детального установления обстоятельств совершенного преступления и большим общественным резонансом», который вызвало преступление.

Напомним, по предварительным данным, 24 января в 23:41 на Ленинском проспекте водитель иномарки сбил на пешеходном переходе двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Одна из девушек находится в реанимации БСМП, вторая — в областной больнице. Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое.

Органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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