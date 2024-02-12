В Калининграде простились с 16-летней погибшей в результате ДТП у «Атлантики»

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В Калининграде в понедельник попрощались с 16-летней Анастасией, сбитой на пешеходном переходе на Ленинском проспекте у «Атлантики». Отпевание прошло в Крестовоздвиженском соборе на Острове.

ДТП произошло 24 января вечером. 53-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух 16-летних школьниц. С тяжелыми травмами обе пострадавшие были госпитализированы. Спустя неделю одна из девочек — Анастасия — скончалась в реанимации БСМП, не приходя в сознание.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в отношении водителя на более тяжелую статью. Оно находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.


«Новый Калининград» приносит глубокие соболезнования семье Анастасии.



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