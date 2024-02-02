СК переквалифицировал уголовное дело по ДТП с девушками на Ленинском

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Следственное управление СК РФ по Калининградской области переквалифицировало уголовное дело против водителя, сбившего двух девушек на Ленинском проспекте. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе управления.

«Действия обвиняемого в совершении ДТП на Ленинском проспекте, в результате которого пострадали двое 16-летних девушек, одна из которых впоследствии скончалась в лечебном учреждении, перекваливифировали с части 1-й статьи 264-й на часть 3-ю статьи 264-й Уголовного кодекса РФ: нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в ведомстве.

Постановление о переквалификации, как уточнили в СК, было вынесено 31 января.

ДТП произошло 24 января 2024 года. Обвиняемый, по данным следствия, двигаясь за рулем автомобиля по Ленинскому проспекту со стороны улицы Портовой в сторону улицы Эльблонгской в Калининграде, на прямом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух 16-летних девушек. С тяжелыми травмами обе пострадавшие госпитализированы.

31 января одна из девушек скончалась в БСМП.

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