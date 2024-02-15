Прокуратура и СК проверяют информацию об отравлении школьников в Славском районе

Прокуратура и СК проверяют информацию об отравлении школьников в Славском районе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура Калининградской области проводит проверку по сообщению о возможном отравлении учащихся школы поселка Большаково Славского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 15 февраля несколько школьников обратились за медицинской помощью с признаками воздействия токсического вещества.

«По данному факту прокуратура области проводит проверку соблюдения федерального законодательства, а также контролирует ход доследственной проверки», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, делом заинтересовалось региональное следственное управление СК РФ. По данным этого ведомства, шестерых детей «с признаками воздействия неустановленного токсического вещества» направили в детскую областную больницу.

«По предварительным данным, утром после школьной линейки от школьников начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия, — сообщили о подробностях в пресс-службе. — Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23-м учащимся, шестеро из них (ученики 5-го и 8-го классов) госпитализированы в лечебное учреждение. Данные уточняются».

К расследованию также привлечены специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области, которые производят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.

«Изъята необходимая документация, выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Ход доследственной проверки контролируется лично руководителем регионального управления Следственного комитета Дмитрием Бочаровым», — заключили в пресс-службе СК.

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