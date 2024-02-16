В Большаково просят помочь с поиском информации о ЧП с отравлением детей

Директор Большаковской средней школы Мария Близнюк просит помочь с информацией о ЧП, которое произошло накануне в учебном заведении. Обращение к родителям опубликовано на официальной странице учреждения образования «ВКонтакте».

Мария Близнюк сообщила, что «нештатная ситуация» с отравлением детей произошла во время патриотического мероприятия, в котором приняло участие пять классов. «Одному мальчику стало плохо, его отправили в медпункт. Но затем в течение дня к медицинской сестре обратились еще дети из разных классов. Всего за помощью обратилось 22 человека, всем оперативно оказана помощь медицинскими работниками, а педагоги поддерживали морально. Большая часть детей сейчас находится дома под наблюдением родителей. 5 детей находятся в Детской областной больнице под наблюдением врачей, надеемся на их быстрое возвращение», — написала директор.

По ее словам, в школе в течение дня работали службы Роспотребнадзора, правоохранительные органы, министерство образования. Взяты на проверку всевозможные пробы, причины недомогания детей выясняются. «Поговорите с детьми о сегодняшнем дне, может кто-то видел что-то необычное. Нам важна любая достоверная информация», — написала она. Мария Близнюк также попросила родителей сохраняться спокойствие и заверила, что ситуация находится под контролем.

Напомним, в четверг прокуратура Калининградской области сообщила о проверке информации о возможном отравлении учащихся школы поселка Большаково Славского района. Делом также заинтересовалось региональное следственное управление СК РФ.