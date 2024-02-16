Глава СКР поручил возбудить дело по факту отравления школьников в Большаково

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления школьников в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, в четверг, 15 февраля, в школе посёлка Большаково Славского района ученики почувствовали себя плохо после проведения мероприятия. Несколько пострадавших были госпитализированы в медучреждения с отравлением неизвестным токсичным веществом. Позже директор школы Мария Близнюк обратилась к родителям учеников с просьбой помочь с информацией о ЧП, которое произошло в учебном заведении.

Бастрыкиным дано поручение руководителю регионального СУ СК Дмитрию Бочарову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.