Россиянин пытался пронести через границу с Литвой чемодан с немецкими сигарами (фото)

Все новости по теме: Таможенные проблемы

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Германии, пытался пронести через границу с Литвой чемодан с немецкими сигарами. В Советске таможенники обнаружили в ручной клади пешехода почти 3 кг незадекларированных табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

Мужчина шёл пешком через мост Королевы Луизы. В его чемодане находилось 180 сигар различных размеров и крепости — всего 18 упаковок. По словам россиянина, товар был приобретён в Германии. Обнаруженные сигары изъяли. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме»).

«Согласно действующему законодательству, одно физическое лицо, достигшее совершеннолетия, может ввезти в багаже различными видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке без уплаты таможенных пошлин, налогов 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком („стиков“), или 250 г табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов», — напомнили в Калининградской областной таможне.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter