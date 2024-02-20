Россиянин пытался пронести через границу с Литвой чемодан с немецкими сигарами (фото)

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Германии, пытался пронести через границу с Литвой чемодан с немецкими сигарами. В Советске таможенники обнаружили в ручной клади пешехода почти 3 кг незадекларированных табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.



Мужчина шёл пешком через мост Королевы Луизы. В его чемодане находилось 180 сигар различных размеров и крепости — всего 18 упаковок. По словам россиянина, товар был приобретён в Германии. Обнаруженные сигары изъяли. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме»).

«Согласно действующему законодательству, одно физическое лицо, достигшее совершеннолетия, может ввезти в багаже различными видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке без уплаты таможенных пошлин, налогов 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком („стиков“), или 250 г табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов», — напомнили в Калининградской областной таможне.