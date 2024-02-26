Под Зеленоградском электричка сбила косулю

В Зеленоградском районе в субботу, 24 февраля, электропоезд сбил выбежавшую на пути косулю. О произошедшем ЧП с диким животным и последующей проверке сообщила пресс-служба Западного управления МВД РФ на транспорте.



«Установлено, что косуля выбежала на железнодорожные пути перед проходящим поездом, — пояснили в пресс-службе. — Сотрудники транспортной полиции произвели осмотр места происшествия и опросили работников железной дороги. Установлено, что косуля выбежала на железнодорожные пути перед проходящим поездом».

Происшествие случилось в 19:00 на 13 километре перегона «Рябиновка — Зеленоградск». Уточняется, что машинист успел применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, и дикое животное погибло на месте.

«Информация по факту гибели животного передана в Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области», — добавили в пресс-службе.