После атаки дронов остановлен крупнейший нефтезавод на юге России

В среду, 13 марта, на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов неподалеку от Ростова-на-Дону упали беспилотники, работа технологических объектов предприятия остановлена. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются», — написал глава региона в своем телеграмм-канале.

Ранее он сообщал об уничтожении трех дронов «на подлете» к Новошахтинску.

Кроме того, 13 марта атаке подверглись еще два нефтезавода в других регионах России. На НПЗ в Рязанской области начался пожар, несколько человек пострадали. В Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Кинеф», он работает в штатном режиме, сообщил «Интерфакс». Министерство обороны России заявило, что за ночь и утро 13 марта нейтрализовано 58 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их них два — над Ленинградской и Рязанской областями.

Напомним, накануне, 12 марта, был атакован дронами объект НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом. Это привело к остановке его крупнейшей установки первичной переработки, снизив мощности завода вдвое.