Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 137 (дополнено)

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло со 133 до 137, трое из них — дети. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Следственный комитет РФ.



В ведомстве отметили, что продолжается осмотр места происшествия и опознание тел погибших. «К настоящему времени опознано 62 тела. Для установления личности остальных погибших будут проводить генетические экспертизы», — говорится в сообщении СКР. Как указывает «Коммерсант», в Москве начали приглашать на опознание родственников убитых.

При осмотре сгоревшего концертного комплекса не нашли следов минирования. На месте обнаружили четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, а также два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. Как отметили в СКР, следственные действия с четырьмя задержанными продолжаются.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура. В Калининградской области отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия. Власти региона также сообщили об усилении мер безопасности.

Дополнено в 16:40. По уточненным данным Минздрава Московской области, число пострадавших в результате теракта увеличилось до 180. В больницах находятся 142 человека.