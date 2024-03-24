Представители «Крокус Сити Холла» предупредили о мошенниках

Представители концертного зала «Крокус Сити Холл» призвали россиян остерегаться мошенников, которые якобы от имени сотрудников зала связываются с пострадавшими и проводят сбор средств. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников „Крокус Сити Холла“, не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим. Сотрудники „Крокус Сити Холла“ не связываются с пострадавшими, сбор средств концертной площадкой не проводится», — проинформировали представители концертного зала. Они также призвали не подписываться «на сторонние сообщества-фейки».