Полицейские задержали сотрудника поликлиники на Согласия за кражу с объекта

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Полицейские задержали охранника недавно построенной поликлиники на ул. Согласия в Калининграде за кражу с объекта. Сумма ущерба составила 80 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Установлено, что 63-летний мужчина, воспользовавшись служебным положением, взял с вахты ключи, зашёл в помещение и похитил ноутбук и пульсоксиметр. Полицейские изъяли и вернули имущество законному владельцу.

Следствием в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В областном бюджете на 2024 год предусмотрено 308 млн рублей на покупку оборудования для новой поликлиники на Сельме. Разрешение на строительство объекта выдали в 2020 году. Изначально власти обещали, что учреждение начнёт работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Однако в конце июня стало известно, что открытие уже полностью построенной поликлиники вновь перенесли — на сей раз из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В августе власти заявили, что учреждение начнет работу «не раньше следующего года» из-за проблем с поставками оборудования в результате санкций.

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