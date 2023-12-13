Для уже построенной поликлиники на Сельме до сих пор не купили нужное оборудование

Для уже построенной поликлиники на Сельме до сих пор не купили нужное оборудование
Новая поликлиника. Фото: пресс-служба областного правительства
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В областном бюджете на 2024 год предусматривается крупная сумма на покупку оборудования для новой поликлиники на Сельме. Об этом сообщил на заседании комитета регионального заксобрания по бюджету его глава Александр Никулин в среду, 13 декабря.

Как рассказал Никулин, всего на закупку оборудования для поликлиники по ул. Согласия в 2024 году будет выделено 308 млн руб.

Разрешение на строительство поликлиники на Сельме выдали в 2020 году. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Однако в конце июня стало известно, что открытие уже полностью построенной поликлиники вновь перенесли — на сей раз из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В августе власти заявили, что учреждение начнет работу «не раньше следующего года» из-за проблем с поставками оборудования в результате санкций.

Выделение денег в бюджете следующего года означает, что закупочные конкурсные процедуры еще не начинались.

Стоимость строительства поликлиники на ул. Согласия также существенно изменилась: изначально это было 1,2 млрд руб., потом — 1,5 млрд. руб., а концу прошлого года объект подорожал еще на полмиллиарда руб.

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