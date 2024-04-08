РЖД: поезда Калининград-Москва поедут в обход обрушенного моста в Вязьме

Поезда Калининград-Москва поедут в обход обрушенного моста в Вязьме, пока последствия ЧП не будет ликвидированы, сообщается на сайте РЖД.

Пассажиры с билетами на поезда № 29 (Москва — Калининград) и № 30 (Калининград — Москва) могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту. Вернуть или переоформить проездные документы на указанные поезда можно без дополнительных сборов и плат, отметили в РЖД.