Железнодорожные пути в Вязьме обещают расчистить за ночь

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Последствия обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Вязьме должны расчистить за ночь, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в эфире телеканала «Россия».

«Сейчас на месте работают порядка 161 человека, 39 единиц техники. Шесть пролетов моста обрушились. Один уцелел, но фактически его тоже надо разбирать. Мост надо будет полностью разобрать, разрезать. Поврежден газопровод, 8 тысяч домовладений остались без газа, повреждена линия связи. Работы будут вестись круглосуточно, сегодня за ночь мы должны разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов», — рассказал глава региона.

По его словам, газоснабжение планируется возобновить в течение трех суток, линии связи — 8-9 апреля. «Этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла. По сути, [будет] новое строительство», — считает Василий Анохин.

Напомним, в районе Вязьмы Смоленской области 8 апреля обрушился Панинский путепровод. В этот момент на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в минздраве Смоленской области. В РЖД заявили, что поезда Калининград-Москва поедут в обход обрушенного моста.

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