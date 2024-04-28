На ул. Дзержинского пытавшийся скрыться от ГИБДД водитель совершил тройное ДТП (видео)

В Калининграде пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД водитель спровоцировал тройное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

В воскресенье, 27 апреля, на проспекте Калинина сотрудниками ДПС был замечен автомобиль «Лифан», водитель которого выехал на встречную полосу, а затем неоднократно не выполнил требование об остановке авто. В 22 часа 42 минуты на улице Дзержинского 38-летний нарушитель с признаками алкогольного опьянения при выезде со второстепенной дороги проигнорировал требование дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с мотоциклом «Хонда» и автомобилем «Шкода». В результате виновник ДТП, а также водитель второго авто и мотоциклист получили травмы и были госпитализированы.

В отношении водителя-нарушителя составлены административные материала по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, ч. 2 ст. 12.25 за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения, ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ за нарушение правил проезда перекрестка, возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ.