У «Крокус Сити Холла» провели панихиду по жертвам теракта

На месте стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла» в Подмосковье на 40-й день после трагедии прошла панихида по жертвам теракта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информагентства, на поминальную службу пришли сотни человек. Люди продолжают приносить игрушки и цветы. Перед панихидой в расположенном рядом Никольском соборе отслужили литургию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что на помощь семьям погибших и пострадавшим удалось собрать 1,6 млрд рублей.