У «Крокус Сити Холла» провели панихиду по жертвам теракта

Все новости по теме: Теракт в «Крокус Сити Холле»

На месте стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла» в Подмосковье на 40-й день после трагедии прошла панихида по жертвам теракта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информагентства, на поминальную службу пришли сотни человек. Люди продолжают приносить игрушки и цветы. Перед панихидой в расположенном рядом Никольском соборе отслужили литургию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что на помощь семьям погибших и пострадавшим удалось собрать 1,6 млрд рублей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в зал ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар, были эвакуированы более пяти тысяч человек. Погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, 551 пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте.

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