Деятельность «Якитории» на Леонова приостановлена на 50 суток

Деятельность ООО «Якитория-Р» приостановлена на 50 суток за грубые нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора со ссылкой на решение Центрального районного суда.



Речь о «Якитории» на ул. Леонова. Причина — вспышка сальмонеллеза (Роспотребнадзор называет это «возникновением групповой заболеваемости»). На предприятии проводится внеплановая проверка. «Выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, создающие реальную угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений)», — отметили в пресс-службе.

В отношении ООО «Якитория-Р» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ( «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Временный запрет деятельности — обеспечительная мера по этому делу.

Суд признал компанию виновной в правонарушении и вынес постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности на 50 суток.



О том, что в ресторане «Якитория» на ул. Леонова в Калининграде выявлена вспышка сальмонеллёза, стало известно 1 мая. В ходе эпидемиологического расследования регионального управления Роспотребнадзора было установлено, что как минимум семь человек обратились за медицинской помощью после «употребления готовой продукции на предприятии общественного питания». Работа ресторана была приостановлена в связи с выявленными нарушениями обязательных требований санитарного законодательства. Вспышкой сальмонеллёза в калининградском ресторане заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил доложить ему о результатах проверки случившегося.

Летом 2019 года из-за вспышки сальмонеллеза была приостановлена работа суши-бара «Якитория» на Ленинском проспекте, 18.