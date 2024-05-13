Гладков рассказал о помощи пострадавшим после обрушения подъезда в Белгороде

После обрушения подъезда дома в Белгороде удалось спасти 17 человек. О том, какая помощь оказывается пострадавшим, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«27 человек получили ранения. 10-ти из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. 6 человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой», — написал глава региона.

Эксперты продолжают обследование состояния повреждённого дома, по результатам которого будет принято решение о его дальнейшей судьбе. «В пунктах временного размещения у нас находятся 36 человек. Это те жители, чьи квартиры пострадали. Основная часть разъехалась по своим близким родственникам. Сегодня с утра, в 9 часов, мы проведем заседание Оперативного штаба, где обсудим меры поддержки данным категориями будем принимать решение по направлению документов в федеральный центр по получению помощи в восстановлении или приобретении жилья для жителей, которые сейчас лишились родного крова», — сообщил Гладков.

12 мая Белгород и его окрестности подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Обломки одного из сбитых снарядов — ракеты «Точка-У» — повредили жилой десятиэтажный дом, полностью рухнул подъезд, были и повторные обрушения. Погибли 15 человек.