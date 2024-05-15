Четыре года колонии получил водитель, сбивший школьниц на пешеходном переходе

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Суд Московского района признал 53-летнего водителя «Ауди» виновным в смертельном ДТП, которое произошло на пешеходном переходе у «Атлантики» вечером 24 января. Как передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда, осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Мужчина сбил двух десятиклассниц, которые переходили дорогу. Одна девочка позже скончалась в больнице, вторая получила тяжелые травмы.

«При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел, что водитель вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, имеет болезненное состояние здоровья, принес извинения потерпевшим. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено», — сообщает пресс-служба ведомства.

Приговором Московского районного суда водителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права управлении транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

Кроме того, с осужденного в пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн рублей, в пользу второй потерпевшей — также 3 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее гособвинение требовало для водителя 4,5 года лишения свободы, потерпевшие настаивали на десяти годах. Адвокат водителя просил приговорить мужчину к исправительным работам.



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