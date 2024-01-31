Минздрав: скончалась одна из 16-летних девочек, пострадавших в ДТП на Ленинском

Одна из 16-летних девочек, пострадавших в ДТП на Ленинском 24 января, скончалась в реанимации БСМП. Информацию «Новому Калининграду» подтвердили в минздраве Калининградской области.



«Да, к сожалению, это так. Приносим искренние соболезнования родным и близких девочки в связи с тяжелейшей утратой», — сообщили в министерстве.

Ранее следственными органами регионального СК было принято к производству уголовное дело, возбужденное в отношении 53-летнего жителя Калининграда, обвиняемого нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку.

По данным следствия, 24 января 2024 года обвиняемый, двигаясь за рулем автомобиля по Ленинскому проспекту со стороны улицы Портовой в сторону улицы Эльблонгской в Калининграде, на прямом участке дороги на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух 16-летних девушек. С тяжелыми травмами обе пострадавшие госпитализированы.

Ранее суд запретил мужчине на срок до 25 марта общаться со свидетелями по уголовному делу, управлять автомобилем и иными транспортными средствами, изменять место жительства без разрешения следствия, пользоваться сетью Интернет и др. Также обвиняемый обязан самостоятельно и своевременно являться по вызовам следователя и в суд.

В настоящее время продолжается производство комплекса следственных действий и криминалистических судебных экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Дело находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Редакция «Нового Калининграда» приносит глубокие соболезнования родным и близким девочки.