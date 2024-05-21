В Черняховске на двухлетнего ребёнка упало дерево (фото)

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Фото: Telegram-канал прокуратуры Калининградской области

Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи с падением дерева на двухлетнего ребёнка в Черняховске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл во вторник, 21 мая, на ул. Калининградской. Ребёнок находился в детском велосипеде-коляске в сопровождении матери. Сообщается, что его госпитализировали с травмами.

«По данному факту прокуратура г .Черняховска проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сообщили в областной прокуратуре.

Фото пресс-службы областной прокуратуры

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