Прокуратура Черняховска требует компенсацию для ребенка, на которого упало дерево

В Черняховске прокуратура через суд намерена взыскать компенсацию морального вреда в пользу ребенка, на которого упало дерево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 21 мая на улице Калининградской в Черняховске на двухлетнего мальчика, которого везла мать в велосипеде-коляске, упало дерево. «Причиной происшествия стало аварийное состояние упавшего сухостойного дерева. В нарушение требований закона, администрация муниципального округа и МБУ «Служба заказчика-застройщика» не проводили обследование дерева и не направляли поручение в обсуживающее предприятие о его оперативной уборке», — отметили в прокуратуре.

По результатам проверки ведомством внесено представление главе администрации муниципального округа. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального и материального вреда. Исковое заявление находится на рассмотрении.