ФСБ уточнила, как идет расследование теракта в «Крокус Сити Холле»

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По делу о теракте в подмосковном комплексе Crocus City Hall задержано уже более 20 человек. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ, пишет «Интерфакс».

«В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более двадцати лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников, — сказал Бортников. — <...> Подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки „Вилаят Хорасан“ (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ), находившимися в афгано-пакистанской зоне».

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины, — подчеркнул глава ФСБ. — Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов».

Директор ФСБ уточнил, что расследование проводилось при участии спецслужб и правоохранительных органов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, в том числе шестеро детей, 551 человек пострадал.

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