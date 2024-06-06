Жителю Подмосковья грозит до 20 лет за жестокое убийство продавца из Зеленоградска

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Московской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога) и п. «д», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 15 июня 2023 года нетрезвый обвиняемый после ссоры с владельцем магазина, расположенного в жилом доме по улице Московской в Зеленоградске, вылил на пол и мебель магазина бензин из принесенной с собой канистры и поджег. После этого злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но был оперативно задержан полицейскими. Владелец магазина смог выбежать на улицу, где ему оказали помощь очевидцы. С ожогами он был госпитализирован в лечебное учреждение, где спустя десять дней скончался, несмотря на усилия врачей. Сумма ущерба, причиненного в результате поджога, превысила 876 тыс. рублей.

На время предварительного следствия задержанный был помещен в следственный изолятор. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе СК, обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.