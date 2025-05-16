Присяжные признали туриста, поджёгшего магазин, виновным в убийстве продавца

В Калининграде коллегия присяжных огласила обвинительный вердикт жителю Подмосковья по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщают в официальном канале СУ СК России по Калининградской области.



Коллегия присяжных признала доказательства, собранные Светлогорским межрайонном следственным отделом регионального управления Следственного комитета, достаточными для вынесения обвинительного вердикта 45-летнему жителю Московского области, действия которого следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога) и п. «д», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом).

На судебном заседании фигурант не признал вину, сообщив суду, что не имел умысла на убийство хозяина магазина, а хотел только поджечь помещение. «Вместе с тем, в ходе грамотно спланированных следственных действий следственным органам регионального управления СКР удалось полностью установить картину совершенных преступлений», — говорится в сообщении.

После исследования собранных следствием доказательств присяжные единогласно признали фигуранта виновным. На основании вердикта присяжных заседателей Калининградским областным судом будет постановлен приговор.

По версии следствия, 15 июня 2023 года нетрезвый обвиняемый после ссоры с владельцем магазина, расположенного в жилом доме по улице Московской в Зеленоградске, вылил на пол и мебель магазина бензин из принесенной с собой канистры и поджег. После этого злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но был оперативно задержан полицейскими. Владелец магазина смог выбежать на улицу, где ему оказали помощь очевидцы. С ожогами он был госпитализирован в лечебное учреждение, где спустя десять дней скончался, несмотря на усилия врачей. Сумма ущерба, причиненного в результате поджога, превысила 876 тыс. рублей.