Попали в отбойное течение: под Балтийском утонули двое мужчин

В районе пос. Береговое Балтийского округа в море в субботу погибли двое мужчин. ЧП на воде произошло в субботу, сообщает региональный Следственный комитет. Ранее была информация об одном погибшем на этом пляже.



«Оба погибших — 58-летний калининградец и 35-летний житель Советска — купались на необорудованном пляже Балтийского моря вблизи поселка Береговое, невзирая на установленные запрещающие таблички и оповещения по громкоговорителю от ГИМС. Оба попали в отбойное течение, с которым не справились и погибли. Тела на берег извлечены спасателями МЧС», — сообщает Следственный комитет.

В ходе доследственных проверок устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В связи с произошедшим следственное управление СК России по Калининградской области вновь обращает внимание жителей и гостей региона на необходимость соблюдения правил безопасности, которые помогут сохранить жизнь: не купайтесь в море при сильных волнах, следите за сообщениями МЧС и не заходите в воду, когда купание запрещено, купайтесь только в местах, специально отведенных для купания, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.