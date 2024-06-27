Власти Балтийска намерены обустроить пляж в районе Витланда

Власти Балтийского округа намерены обустроить пляж на Витланде. Об этом сообщили в группе администрации муниципалитета «ВКонтакте».
«На совещании отдельно подняли тему оборудования дополнительного пляжа в районе Витланда. По статистике именно в этом районе каждый год тонут 2-3 человека, а за последние 7 лет там погибло 15 отдыхающих. Посчитали расходы на благоустройства пляжа и установку спасательного поста, смету уже направили в министерство по культуре и туризму», — отмечается в посте.В конце мая сообщалось, что пляж в районе деревни Витланд пообещали оборудовать спасательным мостом. В июле прошлого года там утонул 45-летний отдыхающий из Германии. По данным правоохранителей, мужчина купался вместе с 10-летним сыном рядом с необорудованным пляжем.