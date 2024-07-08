В Калининграде рабочего придавило погрузчиком-манипулятором (фото)

В Калининграде на предприятии, расположенном на улице Туруханской, при выполнении работ на погрузчике-манипуляторе погиб рабочий. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, смерть мужчины наступила на месте происшествия.



«По предварительным данным, 7 июля 2024 года, в первой половине дня рабочий, не справившись с управлением при выполнении работ, был придавлен погрузчиком-манипулятором, — пояснили в пресс-службе. — Следователями регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается необходимая техническая и иная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины».

Процессуальное решение, как уточняется, будет принято по результатам проверки.

Отметим, что это как минимум третий случай гибели на производстве с начала лета. 19 июля сообщалось о гибели рабочего на территории предприятия по производству железобетонных изделий в микрорайоне Прибрежном. Тогда одна из бетонных плит во время погрузки разрушилась, и 41-летнего мужчину придавило обломком плиты.