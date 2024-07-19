Библиотекарь из Калининграда перевела мошенникам более четырёх миллионов

58-летняя библиотекарь лишилась взятых в кредит 4,6 миллионов рублей, переведя их на счёт мошенников. Как сообщила пресс-служба УМВД Калининградской области, женщина была осведомлена о кражах денежных средств с банковских счетов, но всё равно попалась на уловку мошенников.

Пострадавшей позвонил мошенник, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил ей, что на её имя пытаются оформить кредит, и убедил перевести деньги на «безопасный счёт». Осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту следователем ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, что в июне 2024 года по мошеннической схеме «безопасный счёт» двое калининградцев за один день лишились более 5,2 млн рублей, переведя их на счета мошенников. Аналогичные случаи мошенничества происходили и ранее. Так, в июле 2023 года 76-летняя калининградка стала жертвой аферистов и лишилась 4,3 млн рублей, пытаясь спасти свои накопления. Накануне стало известно, что Россия является лидером по ущербу от телефонных мошенников.