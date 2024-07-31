Волны уносили в море: подробности трагедии на пляже в Зеленоградске (видео)

На пляже «Гнездо» в западной части Зеленоградска во вторник погиб 23-летний молодой человек, приехавший на отдых из Петрозаводска. Он бросился спасать тонущего мужчину, оказавшегося в море за буйками. Как рассказали «Новому Калининграду» очевидцы спасательной операции, молодой человек забежал в море, и его «смыло» волнами. Мужчину вытащили зеленоградские спасатели, молодого человека обнаружить в волнах не удалось.



«Купание в этот день было запрещено из-за сильного волнения. Мужчина (как оказалось позже гражданин Германии) пошёл в воду и оказался за буйками, его стало уносить в море. Молодой парень, отдыхавший с компанией, бросился в воду и моментально оказался далеко от берега — видимо, смыло отбойным течением», — рассказал один из собеседников «Нового Калининграда».

По его словам, муниципальные спасатели прибежали на место происшествия с ближайших вышек достаточно быстро. «Один в спасательном жилете бросился в море, добрался до тонущего мужчины и пытался доставить его на берег. Однако из-за сильных волн не справлялся, их стало уносить в море. На помощь пришёл второй спасатель. Их действия зафиксировали камеры „Безопасного города“, — рассказал один из очевидцев спасательной операции. — В это время молодого человека уже не было видно среди волн. Спасатели доставили мужчину на берег. Его потом передали медикам, после чего отпустили». По его словам, спасатели снова отправились в море, но парня не нашли.

Очевидцы рассказали, что в тот день рядом на волнах катались серферы и кайтсерферы, один из них помогал искать пропавшего в волнах молодого человека. Также поиски проводил спасатель МЧС на гидроцикле, но из-за сильных волн это было крайне сложно. «Минут через 40 молодого человека прибило к волнорезам. Его вытащили на берег, еще очень долго пытались реанимировать. И тут же рядом стояли люди, снимали на телефон, а кто-то в это же время снова лез в воду, даже с детьми», — рассказал один из собеседников.