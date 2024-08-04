Власти Калининграда пообещали возместить стоимость путевок в лагерь «Огонёк»

Власти Калининграда пообещали возместить стоимость путевок в лагерь «Огонёк»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские власти пообещали возместить стоимость путёвок в светлогорский лагерь «Огонёк» в связи с досрочным завершением третьей смены из-за ротавируса. Об этом в субботу, 3 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации в своём официальном телеграм-канале.

«Родителям будет возмещена стоимость путёвок пропорционально дням пребывания в загородном центре, — уточнили в пресс-службе. — По заявлениям о возврате денежных средств, которые часть родителей подала сегодня, деньги перечислят до 14 августа 2024 года».

Родителей (законных представителей), которые не подавали заявление, просят обратиться в загородный центр по телефону: 8-921-006-88-48 или по электронной почте: lagogonek@edu.klgd.ru

Напомним, что утром 3 августа появилось сообщение Роспотребнадзора, что в детском лагере «Огонёк» в Светлогорске зафиксировано массовое пищевое отравление отдыхающих. Из-за этого было принято решение приостановить смену. В тот же день прокуратура Калининградской области начала проверку по факту массового пищевого отравления.

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