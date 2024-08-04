Отравлением в светлогорском лагере «Огонёк» заинтересовался Бастрыкин

Отравлением в светлогорском лагере «Огонёк» заинтересовался Бастрыкин
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Массовое отравление в «Огоньке»

Отравлением детей в светлогорском лагере «Огонёк» заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Как сообщает пресс-служба федерального Следкома, ему будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления несовершеннолетних.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в одном из детских лагерей в городе Светлогорске более 30 детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции, — сообщает пресс-служба ведомства. — По данному факту СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Бочарову Д.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах».

Напомним, что утром 3 августа появилось сообщение Роспотребнадзора, что в детском лагере «Огонёк» в Светлогорске зафиксировано массовое пищевое отравление отдыхающих. Из-за этого было принято решение приостановить смену. В тот же день прокуратура Калининградской области начала проверку по факту массового пищевого отравления. Позже в Роспотребнадзоре подтвердили, что у обратившихся за медпомощью выявлен ротавирус.

В свою очередь калининградские власти пообещали возместить стоимость путёвок в светлогорский лагерь «Огонёк» в связи с досрочным завершением третьей смены.

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