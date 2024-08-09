МЧС РФ: обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера

Обстановка в Курской области, куда проникли вооруженные формирования ВСУ, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

«9 августа состоялось заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия на внеочередном заседании», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 6 августа на территорию Курской области прорвались вооруженные формирования ВСУ. 7 августа властями был введен режим ЧС «для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил». С обстреливаемой ВСУ территории области выехали несколько тысяч человек